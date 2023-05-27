في الكويت.. سائق يدهس 15 شخصاً أثناء ممارستهم الرياضة (فيديو)

دهس سائق سيارة نحو 15 شخصاً، في الكويت، أثناء ممارستهم رياضة الدراجات الهوائية متسببا لهم بإصابات مختلفة، وهرب من موقع الحادث قبل أن يسلم نفسه لاحقاً إلى الشرطة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للواقعة، ويظهر خلالها المصابين وحولهم درجاتهم، ويعاني بعضهم من جروح مختلفة.

ووقعت الحادثة، صباح الجمعة، في شارع الخليج العربي، عندما دهس قائد السيارة 15 شخصا من جنسيات آسيوية، أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة رياضة الدراجات الهوائية "من دون تصريح وإذن" من الجهات المعنية بوزارة الداخلية وعدم توفير الحماية لهم، وفقا لبيان لـ"الداخلية الكويتية".

وبعد الواقعة، هرب المتهم من موقع الحادث وتم تسجيل قضية "دهس وهروب" بحقه، وفقا للداخلية الكويتية.

بعد ذلك بساعات، أعلنت الداخلية الكويتية أن الشخص المتسبب في واقعة الدهس قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية.