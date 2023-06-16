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عربي-دولي
ماذا قال بوتين للشيخ محمد بن زايد عن مصر والسيسي؟
Lebanon 24
16-06-2023
|
12:30
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رصد فيديو الحديث الذي دار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإماراتي الشيخ محمد بن زايد، حول مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وأشار بوتين إلى أن روسيا تقوم بمشروع واعد في مصر، وهو إقامة المنطقة الصناعية، موضحا أن روسيا يمكنها بناء نفس المشروع في الإمارات.
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ورد الشيخ محمد بن زايد قائلا: "لماذا لا يكون التعاون إماراتيا روسيا مصريا مشتركا، هناك استثمارات إماراتية كثيرة في مصر".
وقال بوتين: "أنا أعلم، يمكننا مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس السيسي". (روسيا اليوم)
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