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عربي-دولي

في دولة عربيّة... صاحبة مركز تدليك أجبرت فتيات على ممارسة الجنس مع الزبائن!

Lebanon 24
29-06-2023 | 10:33
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قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن لمدة 10 أعوام بحق صاحبة مركز تدليك متهمة بإجبار فتيات على ممارسة الجنس مع زبائن المركز.

ووجهت المحكمة إلى المتهمة تهما تتعلق بالاتجار بالأشخاص بغاية إجبارهم على تعاطي الجنس تحت طائلة التهديد. (روسيا اليوم)
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