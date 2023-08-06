طرد عارضة أزياء إسرائيليّة شهيرة من أحد الفنادق في دولة عربيّة

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن طاقم أحد الفنادق في العاصمة المصرية القاهرة، طرد عارضة الأزياء الإسرائيلية الشهيرة شاي زانكو كان بعد اكتشاف جنسيتها.



وأشارت الصحيفة إلى أن عارضة الأزياء تُرافق مغني الراب ترافيس سكوت الذي سيحيي حفلا موسيقيا في مصر.

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وبعد يوم من وصولها، اكتشف الفندق الذي تقيم فيه أنها إسرائيلية، فاستغل العاملون هناك فرصة عدم تواجدها مع المغني وطاقمه وطلبوا منها المغادرة فورا. (روسيا اليوم)