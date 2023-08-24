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عربي-دولي

نشر أفلام إباحية على صفحة موقع حكوميّ في دولة عربيّة... كيف حصل ذلك؟

Lebanon 24
24-08-2023 | 14:00
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تعرضت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة أحد أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى القرصنة خلال الساعات القليلة الماضية. 

وفي التفاصيل، قام شخص أجنبيّ بسرقة الصفحة، ونشر صورا ومقاطع فيديو إباحيّة. (روسيا اليوم)
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