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عربي-دولي

السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

Lebanon 24
26-09-2023 | 16:00
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بفعاليات يوم تفوق جامعات مصر: "اللي دايما بيشوه ويسيء ويبث السموم في نفوس الناس من خلال إشاعات وكذب، نحن نحاول في ظل قدراتنا المحدودة".

وأضاف السيسي: "عمري ما قلت كلام معسول، قلت فيه عمل وبس، وهنفضل نشتغل لحد ما ربنا يوفقنا ويكرمنا".

وتابع أن "الدولة تهتم بالتدريب لعمل إعادة صياغة للشخصية المصرية"، مؤكدا أنها "تسعى لحصول أبنائها على منتج تعليمي جيد والهدف تحقيق تشغيل مناسب ينتج عنه منتج تعليمي جيد لأبنائنا".

وأعلن الرئيس المصري عن مساهمة صندوق تحيا مصر في بناء 100 مدرسة جديدة متميزة تقدم شهادات دولية.

وقال أنه "سيتم إنشاء المائة مدرسة جديدة خلال عام واحد، لتكون متاحة للتقديم أمام أولياء الأمور ابتداء من السنة المقبلة".

 وأكد الرئيس أن "الدولة المصرية أعطت أولوية للتنمية والاستثمار في البنية التحتية في التعليم بالتوازي مع جهود تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية".(وكالات)

 

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