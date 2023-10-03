بأسلوب ستالين.. روسيا تنشر "كتائب العقاب" في أوكرانيا

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أعادت روسيا، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، في حرب أوكرانيا استعمال أسلوب "كتائب العقاب" الذي استعمله الزعيم السوفيتي، جوزيف ستالين، إبان الحرب العالمية الثانية.وتشمل "كتائب العقاب" مئات المقاتلين، الذين من بينهم أشخاص مدانون وجنود متمردون عصوا الأوامر أو شربوا الكحول أثناء الخدمة.ويرسل هؤلاء إلى أكثر المناطق خطورة في جبهات القتال في حرب أوكرانيا، ويشاركون فيما يعرف بـ"فرق العاصفة z".ونقلت "رويترز" المعلومات عن 13 مصدرا من بينهم 5 مقاتلين.وكان ستالين، إبان الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في عام 1942، يواجه تراجع الجيش الأحمر السوفيتي أمام قوات ألمانيا النازية، بضم الجنود المرعوبين أو أولئك الذين فروا من مواقعهم خوفا من قوات الزعيم النازي أدولف هتلر، إلى ما اصطلح عليه حينها بـ"كتائب العقاب".ويعني مصطلح "كتائب العقاب" نشر الجنود في أكثر أماكن الجبهة خطورة، حيث تنعدم إلى حد كبير فرصة نجاتهم. (سكاي نيوز)