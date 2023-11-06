اكتسبتا شهرة بحرب غزة.. ما هي قذيفة "الياسين" وعبوة "العمل الفدائي"؟



Advertisement

منذ اندلاع المعارك في 7 تشرين الأول الماضي، أصحبت "الياسين-105" و"العمل الفدائي" حديث وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد السوشيال ميديا، مقاطع فيديو نشرتها كتائب القسّام، الذراع العسكري لحركة حماس، بشأن استهداف الآليات الإسرائيلية على خط المواجهة في "بيت حانون" و"حجر الديك" و"حي الزيتون" و"شارع صلاح الدين" بالإضافة إلى "بيت لاهيا" و"معبر إيرز"، واصفين إياهما بـ"رمز صمود الفلسطينيين". ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن قذيفة "الياسين-105" الخارقة للدروع، وعبوة "العمل الفدائي" اكتسبتا خلال عملية "طوفان الأقصى"، شهرة واسعة بعد تدمير كتائب القسّام، نحو 24 آلية عسكرية إسرائيلية، بينها دبابة "ميركافا" التي توصف بـ"فخر الصناعة الإسرائيلية"، ومدرعة "بانثر" أو "النمر"، وهي مركبة مصفّحة بالكامل، تنقل جنود المشاة الإسرائيليين إلى ساحة الحرب.منذ اندلاع المعارك في 7 تشرين الأول الماضي، أصحبت "الياسين-105" و"العمل الفدائي" حديث وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد السوشيال ميديا، مقاطع فيديو نشرتها كتائب القسّام، الذراع العسكري لحركة حماس، بشأن استهداف الآليات الإسرائيلية على خط المواجهة في "بيت حانون" و"حجر الديك" و"حي الزيتون" و"شارع صلاح الدين" بالإضافة إلى "بيت لاهيا" و"معبر إيرز"، واصفين إياهما بـ"رمز صمود الفلسطينيين".

فما هي قذيفة "الياسين-105"؟



تقول حركة حماس إن هذه النوع من القذائف تم تصنيعه محليا، وهو قذائف برؤوس حربية ترادفية لزيادة قدرتها على تدمير المركبات المدرعة حتى تلك التي تمتلك دروعا تفاعلية.



وفق موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، فإن الرأس الحربي الترادفي يمثّل أهم أسرار قوة قذائف "الياسين"، لأنه عبارة عن قذيفتين متتاليتين، تقوم الأولى بتفجير الدّرع التفاعلي للدبابة واختراق جزئي أو كلي في الدرع الفولاذي، لتُكمل القذيفة الأخرى عملية الاختراق إلى داخل بدن الدبابة لإحداث انفجار في الداخل يقود إلى تدمير الدبابة بصورة كاملة.

وتتكوّن القذيفة من الدافع المصنوع من "الكرودايت"، ووظيفته الاشتعال بسرعة ودفع القذيفة خارج القاذف، بجانب البارود السريع والرأس الحربي، ومهمتهما اختراق الدرع المُعادي وتحقيق الأضرار في الهدف.



كما ولها مميّزات تكتيكية فهي سهلة الحمل والحركة والتنشين، وخفيفة الوزن والارتداد، ودقيقة الإصابة خاصّة للأهداف الثابتة.

وعزّزت قذيفة "الياسين" من قدرات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث تمثل تهديدا حقيقيا للقوات الإسرائيلية.

ماذا عن عبوات "العمل الفدائي"؟

وواجه مقاتلو "حماس" الدبابات الإسرائيلية بعبوات "العمل الفدائي" التي وصفتها تقارير عسكرية بأنها "أيقونة" عملية "طوفان الأقصى"، وهي عبارة عن عبوات محلية الصنع تُلْصَق على أشد الأماكن ضعفا في الآليات العسكرية الإسرائيلية، وتتطلّب تضحية كبيرة من عناصر حماس، كالاقتراب من مسافة صفر، وضمن أبرز مميّزاتها بعد المساهمة في تدمير عدة آليات إسرائيلية توغّلت في عدة محاور في غزة:

ويقول الخبير العسكري الروسي ليونيد إيفاشوف، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في كيفية اختراق قذائف "الياسين" مدرعة "النمر" الإسرائيلية، التي تعد الأكثر تحصينا، وبعد تدمير دبابة "الميركافا" التي تتباهى بها إسرائيل بأنها الأكثر قوة من حيث الهيكل والتدريع بين الدبابات على الصعيد العالمي.