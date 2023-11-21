اعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، فوق مقاطعة بريانسك.





وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم في الساعة 06:00 تقريبا من اليوم الثلاثاء إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية. وقامت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية باعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك".

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وقال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، سابقا إن أجهزة الحرب الإلكترونية دمرت مسيرة أوكرانية في أراضي المقاطعة، مؤكدا أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات أو أضرار. (RT)