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اعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية

Lebanon 24
21-11-2023 | 01:23
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، فوق مقاطعة بريانسك.


وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم في الساعة 06:00 تقريبا من اليوم الثلاثاء إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية. وقامت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية باعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك".
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وقال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، سابقا إن أجهزة الحرب الإلكترونية دمرت مسيرة أوكرانية في أراضي المقاطعة، مؤكدا أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات أو أضرار. (RT)
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