استشهاد مسؤول في "حماس" في قصف إسرائيلي على جباليا

أفاد مراسل"روسيا اليوم" اليوم عن استشهاد مسؤول حركة "حماس" في جباليا مصطفى القانوع بقصف إسرائيلي استهدف منطقة شمال قطاع غزة.

وكذلك، استشهد عاطف القانوع أبو رجب، القيادي في الحركة وشقيق الناطق باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع.