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عربي-دولي

تفاصيل حول هدنة غزة المرتقبة.. وقف نار لـ5 أيام وإطلاق 50 أسيرا مقابل 300

Lebanon 24
21-11-2023 | 04:23
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بدأت تتكشف تفاصيل عن اتفاق الهدنة مع إسرائيل المرتقب، الذي يشمل وقف النار لمدد محددة وتبادل أسرى ودخول مساعدات، وذلك بعد إعلان حركة حماس عن قرب التوصل لاتفاق.

وكشفت مصادر فلسطينية لـ" العربية.نت" أن الاتفاق قد يتضمن وقف النار لمدة 5 أيام، وإطلاق سراح نحو 50 أسيرا إسرائيليا مقابل نحو 300 محتجز فلسطيني، كما قد يتم الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على مراحل وبواقع 10 لأسرى لكل يوم خلال أيام الهدنة الخمسة المتفق عليها مع دخول أكثر من 300 شاحنة محملة بالأغذية والمواد الطبية والوقود.
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وكانت وكالة "رويترز"، قد أعلنت أن حركة حماس "سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء"، وقرب التوصل لاتفاق الهدنة.

وتوقع مسؤول في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إعلان الوسيط القطري خلال ساعات تفاصيل الصفقة، مشيرا إلى إحراز تقدم في مفاوضات الهدنة وتبادل المحتجزين بين الجانبين.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت أمس الاثنين إن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لإتمام صفقة تبادل محتجزين مع حماس.

ومن قبل كشفت مصادر مصرية أن مباحثات جرت بين مسؤولين مصريين وأميركيين للوصول لاتفاق حول تهدئة وهدنة وتبادل للأسرى في قطاع غزة.

وقالت المصادر لـ فضائية "القاهرة الإخبارية" إن المباحثات بين الجانبين تركزت حول كيفية الوصول إلى تهدئة والإفراج عن المحتجزين.(العربية)

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