"أعمال حفر تحت منازلهم"... مستوطنون متخوّفون من "هجوم جديد"

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ذكرت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية نقلاً عن سكان مستوطنة بات حيفر الإسرائيلية في منطقة وادي حيفر، زعمهم أنهم يسمعون أصواتا تشبه أعمال حفر تحت منازلهم، ودوي انفجارات متكررة قادمة من طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.وقالت الصحيفة إن سكان هذه المستوطنة المحاذية لطولكرم أبدوا تخوفهم من تكرار هجوم 7 تشرين الاول.ونقل عن غادي أوهايون، وهو من سكان بات حيفر، قوله، الخميس: "الوضع ليس جيدا حقا. نحن نعيش حالة دائمة من انعدام الأمن".وأضاف: "يتم استهداف المستوطنة بالنيران المباشرة وغير المباشرة كل يوم تقريبا. يمكننا أن نعرض لكم صور القذائف".وتابع: "في الليل نستيقظ على وقع الانفجارات. العدو يستمتع حقا بإزعاجنا خلال ساعات نتقلب فيها جميعا يمينا ويسارا في السرير ونشعر بالعجز الشديد".وأردف قائلا: "علينا أن نفهم أن ما فعلوه في السابع من تشرين الاول نموذج لما يخططون للقيام به".وأبرز أوهايون: "إنهم يهزوننا تماما كما هزوا الجنوب والشمال. نحن لسنا أقل عرضة للخطر. ربما لن يحدث ذلك في دقيقة واحدة، لكن لا يمكننا أن نتفاجأ".وبيّن المستوطن أنه "بمجرد عبور سياج بات حيفر والمستوطنات المجاورة. سنشهد إطلاق النار حتى البحر".وتشن إسرائيل هجمات عنيفة على غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر، مؤكدة أنها لن توقف الحرب قبل القضاء على حركة حماس وإعادة جميع الرهائن.