17
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"تمحو كل ما في طريقها": ظاهرة تسونامي ما هي وكيف تحدث؟!
Lebanon 24
01-01-2024
|
10:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت الحرة: عاد خطر ضربات التسونامي القاتلة يلوح، بعد إعلان اليابان عن وصول موجات تسونامي إلى البلاد بعد سلسلة من الزلازل القوية، ليعيد التذكير بهذه الظاهرة الخطيرة التي أودت بحياة مئات الآلاف على مدار التاريخ.
Advertisement
وتسونامي كلمة يابانية تعني بالعربية "موجة الميناء"، وهي غالبا ما تحدث في المناطق التي تتميز بحركة تكتونية كثيفة، وهي سلسلة من الأمواج الناتجة عن حركة مفاجئة تحدث في قاع البحار ويسببها زلزال أو ثوران بركاني أو انزلاقات تحت الماء أو حتى سقوط كويكب من الفضاء، وفق فرانس برس.
إلا أن أكثر الأسباب شيوعا هي الزلازل التي تحدث على عمق لا يتعدى 50 مترا، التي تبلغ قوتها 6.5 درجة على الأقل على مقياس ريختر. ولكن إذا بلغت قوة الزلزال ثماني درجات يكون التسونامي عندئذ مدمرا.
والزلزال يحرك كمية هائلة من مياه المحيط فيهبط مستواها وتفقد حالة ركودها. ويطلق انتشار الموجات الزلزالية سلسلة أمواج يصل ارتفاعها سنتيمترات في الأعماق وبعيدا عن مركز الزلزال، تعلو كلما قل العمق.
وتقول الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي إنه في أعماق المحيط، لا يزداد ارتفاع أمواج التسونامي بشكل كبير، ولكن مع انتقال الأمواج إلى اليابسة، فإنها ترتفع إلى ارتفاعات أعلى مع انخفاض عمق المحيط.
وتنتقل موجات التسونامي بسرعة الطائرات النفاثة فوق المياه العميقة، ولا تتباطأ إلا عندما تصل إلى المياه الضحلة، إذ تتراوح سرعة الأمواج بين 500 و800 كيلومتر في الساعة في الأعماق وتتراجع سرعتها إلى ما بين 20 إلى 30 كلم في الساعة مع اقترابها من الشاطئ وتمحو ما في طريقها.
يعتبر تسونامي إندونيسيا، عام 2004، الذي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص هو "الأكثر فتكا"، وفق الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي.
ووقع زلزال بلغت شدته 9.1 درجة قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية في صباح اليوم التالي لعيد الميلاد عام 2004، مما أثار موجات مد اجتاحت شواطئ إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند وتسع دول أخرى.
ووصل ارتفاع موجات تسونامي إلى 51 مترا وتسبب في فيضانات وصلت إلى خمسة كيلومترات.
وأدت الكارثة إلى نحو 230 ألف حالة وفاة، وتشريد 1.7 مليون شخص، وخسائر اقتصادية تقدر بنحو 13 مليار دولار.
ويرجع حجم الخسائر جزئيا إلى عدم وجود نظام رسمي للتحذير من تسونامي في المحيط الهندي في ذلك الوقت، ومحدودية المعلومات عن تسونامي.
وضرب زلزال قوي وأمواج تسونامي شمال شرق اليابان في 11 اذار 2011، مما أدى إلى تدمير بلدات وانصهار في مفاعلات نووية في فوكوشيما.
وكان الزلزال هو الأكبر الذي تم تسجيله على الإطلاق في اليابان. وفي ذلك الوقت، وصل تسونامي إلى ارتفاع 39 مترا بمسافة تصل إلى 8 كيلومترات داخل البلاد.
وتسبب الزلزال والتسونامي في مقتل أكثر من 18 ألف شخص، ونزوح أكثر من نصف مليون، وخسائر تقدر بنحو 243 مليار دولار.
ووثقت الوكالة الحكومية الأميركية أكثر من 1200 تسونامي مؤكد بين عامي 1610 قبل الميلاد و2017 بعد الميلاد. ومن بين هذه الحالات، كان ما لا يقل عن 250 منها قاتلا.
ويأتي في الترتيب بعد تسونامي إندونيسيا، زلزال وتسونامي لشبونة عام 1755 الذي بلغ قوته 8.5 ريختر وأدى لوفاة نحو 50 ألف شخص، ثم بركان وتسونامي كراكاتوا بإندونيسيا في 1883 الذي أدى إلى وفاة 34 ألف شخص. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لسنة 2024 عن لبنان والدول العربية
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لسنة 2024 عن لبنان والدول العربية
15:37 | 2023-12-31
31/12/2023 03:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"الدولار سينخفض".. إكتشفوا ماذا قال مايك فغالي عن "سعر الصرف"!
Lebanon 24
"الدولار سينخفض".. إكتشفوا ماذا قال مايك فغالي عن "سعر الصرف"!
03:40 | 2024-01-01
01/01/2024 03:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا.. هكذا سيكون طقس لبنان خلال اليومين المقبلين
Lebanon 24
تحضّروا.. هكذا سيكون طقس لبنان خلال اليومين المقبلين
06:53 | 2024-01-01
01/01/2024 06:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات لافتة عن مصرف لبنان والودائع.. إليكم ما قيل!
Lebanon 24
توقعات لافتة عن مصرف لبنان والودائع.. إليكم ما قيل!
03:30 | 2024-01-01
01/01/2024 03:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ يُكشف عن نصرالله.. تقريرٌ أميركيّ يعلن ما فعله!
Lebanon 24
سرّ يُكشف عن نصرالله.. تقريرٌ أميركيّ يعلن ما فعله!
07:00 | 2024-01-01
01/01/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:03 | 2024-01-01
300 ألف مهاجر غير شرعي يعبرون المانش في 2023
14:00 | 2024-01-01
"ميزانية تاريخية".. مفاجآت عن حجم النفقات العسكرية الإسرائيليّة عام 2024!
13:46 | 2024-01-01
إسرائيل تنوي بناء جدار على الحدود مع لبنان وغزة.. خوفاً من 7 أكتوبر ثاني
13:38 | 2024-01-01
بن غفير : لا أستبعد الاستيطان اليهودي في غزة
13:21 | 2024-01-01
لهذا السبب.. المعارضة الألمانية تطالب اللاجئين الأوكرانيين بالعود إلى بلادهم
13:12 | 2024-01-01
المحكمة العليا الإسرائيلية تُبطل بند رئيسي في حكومة نتنياهو للإصلاح القضائي
فيديو
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
01/01/2024 21:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
01/01/2024 21:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
01/01/2024 21:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24