لعنة العقد الثامن.. هل تقترب إسرائيل من زوالها؟!

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توجد نبوءة إسرائيلية تاريخية تفيد بأنه لم يقم دولة لإسرائيل أكثر من 80 سنة (8 عقود) إلا فترتين فقط، بحسب مقال نشره رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك في الصحف الإسرائيلية، وذلك تزامنا مع تشكيل الاحتلال أكبر حكومة في تاريخه.وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن الحكومة الحالية تشهد عددًا كبيرًا جدًا من الوزراء والتشكيلات المختلفة المتفرعة لكي تعمل على إنقاذ دولة الاحتلال التي فشلت في القضاء على الفصائل الفلسطينية في بضع شهور كما زعمت، حيث سقط من الجيش الإسرائيلي أكثر من 560 شخصًا.وتضم الوزارة الحالية وزراء من الائتلاف الحكومي، وهي أكبر حكومة في تاريخ إسرائيل تضم 38 وزيرا و5 نواب وزراء، وبها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وهو مجلس مصغر منبثق عن الحكومة، ويختص ببحث قضايا مهمة وحساسة سياسيا وعسكريا ويضم الكابينيت الحالي 14 وزيرًا.ولا تكتفي بذلك بل تضم حكومة الطوارئ التي تشكلت يوم 11 تشرين الاول 2023 في أعقاب الحرب على غزة، وهي الحكومة التي جاءت بزعامة بيني غانتس، بالإضافة إلى مجلس الحرب الذي تشكل يوم 11 تشرين الأول 2023 لإدارة شؤون الحرب الحالية ويضم كل من بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الحالي يوآف جالانت وجانتس وآخرين.وتخوف باراك في مقال منشور بصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تنهار إسرائيل في عقدها الثامن، حيث مضى على التأسيس حتى الآن 75 سنة منذ أيار 1948 (عام النكبة الفلسطينية) وقيام ما يزعم أنها دولة إسرائيل. واستشهد باراك بأن أمريكا قامت بها حرب بعد 80 سنة، وألمانيا تحولت إلى النازية بعد 80 سنة من قيامها، كما تفكك الاتحاد السوفيتي في العقد الثامن.(جريدة الوطن)