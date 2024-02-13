أميركا.. الموافقة على قانون لحزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان

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وافق مجلس الشيوخ الأميركي الذي يقوده الديمقراطيون، الثلاثاء، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون حيث تواجه فرص إقراره صعوبات، وفقا لرويترز.وأقر مجلس الشيوخ حزمة المساعدات الخارجية التي طال انتظارها، بعد أشهر من المفاوضات، لكن هذا المشروع قد يواجه معارضة كبيرة في مجلس النواب، حيث هدد الجمهوريون برفضه، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".وتمت الموافقة بأغلبية 70 صوتا مقابل رفض 29 عضوا، وتسمح المساعدات حال إقرارها بمواصلة تسليح أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وسيوفر ذلك مبلغا إضافيا بقيمة 60.1 مليار دولار لكييف – وبذلك يصل إجمالي الدعم الأميركي إلى أكثر من 170 مليار دولار – بالإضافة إلى 14.1 مليار دولار لإسرائيل في حربها ضد حماس، وفقا للصحيفة.وقبل التصويت حذر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من أن "أوكرانيا تعاني نقصا خطيرا في الاحتياطيات. إذا لم ترسل الولايات المتحدة مساعدات إلى أوكرانيا بموجب مشروع قانون الأمن القومي هذا، فإن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لديه كل الفرص للنجاح".من جانبه أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الاثنين، أن المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع القانون.وهذه الحزمة هي محل نقاش في الكونغرس منذ أشهر وموضع خلاف بين إدارة الرئيس، جو بايدن، الديمقراطية وخصومها الجمهوريين، في خضم الحملة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر.