بلجيكا.. وزيرات يعربن عن تضامنهن مع نساء غزة

أعربت 3 وزيرات بلجيكيات عن تضامنهن مع نساء قطاع غزة، وأكدن على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، الخميس، أدلت بها وزيرات الخارجية حجة لحبيب، والدفاع لوديفين ديدوندير، والتعاون التنموي كارولين غينيز، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 آذار من كل عام.

وأشارت غينيز إلى مقتل وإصابة الكثير من النساء والأطفال في القطاع، مضيفة: "إن ما يحدث في غزة يؤثر دائما على الفئات الأكثر ضعفا".

ووجهت رسالة إلى نساء غزة قائلة: "تمسكن بالحياة، استمررن في حماية شرفكن، حافظن على حياة أطفالكن، العالم فخور بكن".

وزيرة الدفاع ديدوندير أعربت عن دعمها النساء والأطفال الفلسطينيين، قائلة: "أود أن أوجه رسالة بأننا دعمهم ونقف إلى جانبهم".

وأشارت إلى إرسال وزارة الدفاع البلجيكية مطلع الأسبوع الجاري مساعدات إنسانية لإسقاطها فوق غزة بالتعاون من الأردن.

وأردفت: "نأمل أن نتمكن من نقل المساعدات إليهم بالشاحنات عن طريق البر من خلال المعابر الحدودية".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية لحبيب إن الرسالة الوحيدة التي تريد توجيهها اليوم هي "ضمان وقف عاجل لإطلاق النار".

( الأناضول)