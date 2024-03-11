الإفراج عن صحافية مصرية احتُجزت خلال سفرها إلى "رأس الحكمة"

أعلن موقع "مدى مصر" الإخباري، الإثنين، أن السلطات المصرية أخلت سبيل الصحفية التي تعمل لديه، رنا ممدوح، وذلك بعد توقيفها وهي في طريقها إلى منطقة رأس الحكمة شمال غربي البلاد، واحتجازها لعدة ساعات.

وكتب الموقع في بيان: "أخلت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة سبيل صحافية مدى مصر، الزميلة رنا ممدوح، بكفالة 5 آلاف جنيه".

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وأضاف الموقع أنه "لا معلومات، حتى الآن، عن التهم الموجهة إليها".



ونشر زوج الصحافية، محمد الخولي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، صورة تجمعه بها بعد الإفراج، وكتب: "رنا معي بعد أكثر من 12 ساعة احتجاز".



وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الصحفية، صباح الأحد، بينما كانت في طريقها إلى منطقة رأس الحكمة الساحلية على البحر المتوسط، والتي كانت محور صفقة كبرى بعشرات مليارات الدولارات بين القاهرة وأبوظبي، الشهر الماضي.

وذكر موقع "مدى مصر" أن "قوات الشرطة، احتجزت الصحفية رنا ممدوح، صباح الأحد، بقسم شرطة العلمين، وذلك بعد إيقافها أثناء توجهها إلى مدينة رأس الحكمة في مهمة عمل".

وأضافت أن "كمين شرطة عند محطة رسوم العلمين أوقف السيارة التي كانت تقل ممدوح، وسألها عن أسباب توجهها إلى هناك، وأبقى عليها قرابة الساعة، بزعم إجرائها حديثًا صحفيًا دون تصريح، وذلك قبل اصطحابها إلى قسم العلمين، حيث انقطع الاتصال معها ومع سائق السيارة منذ وصولهما إليه".

ذكرت صحافية مدى مصر المستقلة أن السلطات الأمنية ألقت القبض على صحفية تابعة لها الأحد كانت في طريقها إلى منطقة رأس الحكمة التي كانت موضوع صفقة بين مصر والإمارات خلال الشهر الماضي.

وفي أواخر فبراير، أعلنت مصر عن صفقة مع القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الموجودة بالفعل.

وبموجب الصفقة، يحصل الصندوق السيادي الإماراتي على حق تطوير 170 مليون متر مربع من أفضل شواطئ الساحل الشمالي في "رأس الحكمة".

وسبق احتجاز ممدوح في أواخر 2019 مع اثنين من صحافيي "مدى مصر"، بينهما رئيسة التحرير لينا عطاالله، بعد اقتحام مكتب المؤسسة، عقب يوم من القبض على محرر الأخبار فيها. وأخلت السلطات وقتها سبيل الجميع بعد ساعات.

وكانت ممدوح قد تقدمت في كانون الاول 2018، بمذكرة رسمية لنقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بخصوص سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها وقتها، تضمنت تحفظ ضباط اﻷمن الوطني في مطار القاهرة على جواز سفرها أثناء عودتها من مؤتمر للصحافة الاستقصائية في اﻷردن.

كما تم التحقيق معها، وتفتيش محتويات حقائبها، ومصادرة مذكرات خاصة بها، قبل أن يُطلب منها الذهاب للمقر الرئيسي للجهاز بدعوى استلام جواز السفر. وهي الإجراءات التي وصفها وقتها محامي "مدى مصر"، وأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، بأنها "مخالفة للقانون والدستور". (الحرة)