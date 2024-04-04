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عربي-دولي

ترامب يجري اتصالا مع بن سلمان.. هذا ما كشفته نيويورك تايمز

Lebanon 24
04-04-2024 | 02:26
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تحدث مؤخرا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرين مطلعين على المناقشة، أن هذه كانت أول محادثة يتم الكشف عنها علنا منذ مغادرة ترامب البيت الأبيض.
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ومن غير الواضح ما الذي ناقشه ترامب وبن سلمان أو ما إذا كانت هذه هي محادثتهما الوحيدة منذ انتهاء رئاسة ترامب في عام 2021.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لدى ترامب أسباب أخرى للحفاظ على علاقاته الجيدة مع بن سلمان، فقد أقام الرئيس السابق وجاريد كوشنر، صهره والمستشار الكبير السابق للبيت الأبيض، علاقات وثيقة مع ولي العهد السعودي أثناء وجودهما في المنصب. (روسيا اليوم)


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