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استعداداً للردّ الإيراني.. إسرائيل تلغي كل الإجازات وتُفعّل نظام التشويش

Lebanon 24
04-04-2024 | 04:54
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فعلت المنظومة الأمنية في إسرائيل اليوم الخميس، نظام التشويش على نظام تحديد المواقع العالم "جي بي إس" في عموم البلاد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "المنظومة الأمنية فعلت نظام التشويش على نظام تحديد المواقع GPS في عموم إسرائيل، في إطار الاستعداد للرد الايراني وإطلاق صواريخ موجهة ومسيرات نحو إسرائيل".
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 كما ألغت الإجازات في كل الوحدات المقاتلة بالجيش الإسرائيلي، وذلك استعدادا للرد على أي هجوم إيراني. وفي هذا الشأن قال جيش العدو الإسرائيلي، في بيان الخميس، إنه أوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية وسط مخاوف من تصعيد محتمل، بعد مقتل قائدين عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع مما أثار تهديدات بالانتقام.

وأضاف الجيش في البيان أنه "في حالة حرب وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقا للاحتياجات".


وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت يوم الأربعاء، بحالة يقظة مشددة في إسرائيل تحسبا من رد إيران المحتمل على الهجوم الذي استهدف قنصليتها في دمشق يوم الاثنين الماضي.
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