ذكرت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية أنه "في الأول من نيسان، هاجمت الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنى في دمشق يشكل جزءاً من السفارة الإيرانية هناك، مما أسفر عن مقتل سبع شخصيات بارزة في الجيش الإيراني. وحتى اللحظة لم ترد طهران بعد. ولكن عندما تفعل ذلك، فإن حجم وطبيعة تصرفاتها سيساعد في الإجابة على سؤال أساسي في قلب العديد من المناقشات حول الوضع الحالي في الشرق الأوسط: هل نجح الردع الأميركي ضد إيران؟".

Advertisement

وبحسب المجلة، "واجهت واشنطن صعوباتها مع إيران منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، ومنذ ذلك الحين، تكافح الولايات المتحدة لإيجاد استراتيجية ناجحة للتعامل معها. وعلى الرغم من حقيقة أن الاقتصاد الأميركي أكبر من الاقتصاد الإيراني بأكثر من 16 مرة، وأن ميزانيتها العسكرية أكبر بما يزيد عن 100 مرة، إلا أن إيران عرقلت باستمرار الجهود الأميركية لإنشاء نظام إقليمي مستقر. وعلى الرغم من أنه من الصعب التفكير في أي إجراء تتنافس فيه طهران ولو بشكل غامض مع واشنطن، إلا أن كل الجهود الأميركية لتهميش إيران باءت بالفشل خلال معظم العقود الأربعة الماضية".

وتابعت المجلة، "إن الفوارق بين الجانبين كبيرة للغاية لدرجة أنه يمكن الافتراض أن ردع سلوك إيران الخبيث سيكون مسألة واضحة تتعلق بمعايرة سياسة الولايات المتحدة وعزيمتها بشكل صحيح. وكان هذا هو المنطق الكامن وراء حملة "الضغط الأقصى" التي شنتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الفترة من 2018 إلى 2021، كما أنها ساهمت في تحديد مسار واشنطن في الشرق الأوسط بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول. لكن هذا الافتراض خاطئ. فالمشكلة ليست في الردع، بل هي أن واشنطن كانت تحاول أن تفعل الكثير مع طهران، باستخدام مجموعة محدودة للغاية من الأدوات، على مدى فترة طويلة جدًا من الزمن. على الرغم من أن إعطاء الأولوية لأهداف الولايات المتحدة واعتماد مجموعة أكثر مرونة من الاستجابات لن يؤدي إلى إصلاح الشرق الأوسط، إلا أنه سيحسنه بالتأكيد. قد تظل إيران تشكل تحدياً لصانعي السياسات الأميركيين، لكنها ستصبح على الأقل تحدياً أكثر قابلية للتنبؤ به".

وبحسب المجلة، "عند السعي إلى ردع التهديدات الإيرانية، فإن مهمة الولايات المتحدة وحلفائها لا تختلف كثيراً عن المهمة التي واجهوها في ردع الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة. ويصبح التحدي أكثر صعوبة بسبب ميل واشنطن إلى إسقاط افتراضاتها الخاصة بشأن إيران وافتراض أنها تتفهم العقلية الإيرانية. والولايات المتحدة هي أيضاً جزء من المشكلة. إن التعقيد والتنوع في التصرفات الإيرانية التي تعتبرها واشنطن مهينة يجعل من الصعب تطوير إجماع سياسي في الولايات المتحدة لتقليل الضغوط على إيران. وبينما يبدو أن الخطاب الأميركي بشأن إيران قد أصبح أكثر تصادمية، فإن قناعة طهران تزداد قوة بأن العداء الأميركي إما ثابت أو متزايد، وبالتالي لا مفر منه".

لا حرب، ولكن لا سلام

وبحسب المجلة، "لقد حققت استراتيجية واشنطن نجاحاً ملحوظاً: فقد نجحت بشكل واضح في ردع إيران عن التصعيد. وأنهى وكلاء إيران جهودهم لاستهداف المنشآت الأميركية منذ أن قتلت طائرة مسيّرة مرتبطة بالقوات الموالية لإيران ثلاثة جنود أميركيين في شمال الأردن في 28 كانون الثاني. وبعد الهجوم، قصفت الطائرات الحربية الأميركية منشآت الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، مما أسفر عن مقتل حوالي 45 شخصًا. إن قدرة واشنطن واستعدادها لتدمير مجموعة واسعة من الأهداف بشكل حاسم أقنعت الإيرانيين بإنهاء هجماتهم على المواقع الأميركية، على الأقل في الوقت الحالي. لكن الولايات المتحدة لم تنجح في إرغام إيران على التراجع عن استخدام أدواتها غير المتماثلة".

وتابعت المجلة، "يمكن أن يُعزى هذا الفشل العام إلى التفاوتات بين الولايات المتحدة وإيران. إن اميركا قوة عالمية ثرية لها أصول ومصالح في كل مكان، ولديها اهتمام كبير بالحفاظ على النظام العالمي، الأمر الذي ليس من قبيل الصدفة أن يترك واشنطن في موقع عالمي قيادي. وعلى النقيض من ذلك، أصبحت الحكومة الإيرانية معتادة على الحرمان والافتقار إلى التنمية، ولديها القليل نسبياً في الخارج وهي عازمة على الحفاظ عليه، ومصلحتها هي تخريب النظام العالمي. ولتحقيق هذه الغاية، أقامت إيران علاقات أوثق مع الصين وروسيا، اللتين لديهما مصالحهما الخاصة في تقليص الهيمنة الأميركية ويسعدهما دعم جهود إيران بهدوء. إن الوقت في صالح طهران. لقد تعلمت إيران التكيف مع الجهود الأميركية لعزلها، وقد تعززت قيادتها الحالية بفضل معظم العقوبات الأميركية".

الانتصارات الصغيرة لا تزال انتصارات

وبحسب المجلة، "تستطيع واشنطن إدارة مشكلة إيران باستخدام نهج ثلاثي المحاور. أولاً، يجب على الولايات المتحدة أن تعطي الأولوية لأهدافها مع إيران بشكل صارم. ثانياً، يجب على الولايات المتحدة أن تكون أقل قابلية للتنبؤ بردودها على التصرفات الإيرانية. وثالثاً، يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أن موقفها قد أصبح أقوى عندما تعتقد طهران أن هناك احتمالاً لتسوية أكبر مع واشنطن".

وتابعت المجلة، "لقد تعلمت إيران أن تلعب اللعبة الحالية بشكل جيد، وهي تدرك مزاياها. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تستطيع محو كل الظروف التي تصب في صالح إيران، إلا أنها تستطيع العمل على تسوية ساحة المعركة مع إيران، وتعزيز أمن شركاء الولايات المتحدة وحلفائها، وتقليل احتمال نشوب صراع أميركي إيراني يؤجج الشرق الأوسط بأكمله".