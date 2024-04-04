"ريان المصري" توفي.. ومحاولات لاستخراج جثمانه من البئر

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أكدت السلطات المصرية وفاة الشاب الذي سقط في بئر بمحافظة المنيا جنوب البلاد وظل عالقا بداخلها لأكثر من 48 ساعة، وتواصل السلطات جهودها حاليا لاستخراج الجثمان ودفنه.وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا متابعته المستمرة لتداعيات حادث وفاة الشاب في بئر بقرية عزاقة التابعة لمركز المنيا.محاولات استخراج الجثمانوأصدر المحافظ تعليماته بسرعة الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة وهي 4 لودر كبير وحفار ودقاق ومولد كهربائي للمعاونة في استخراج جثة المتوفى.وكشفت المحافظة أنها تلقت عصر يوم الثلاثاء، بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص ويدعى "طه محمد عبد العزيز حسن"، 30 سنة ومقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا داخل بئر بعمق حوالي 25 مترا في زمام مزرعة أرض مستصلحة بالظهير الصحراوي الغربي.وذكرت أن الواقعة حدثت في قرية 8 دائرة مركز المنيا، حيث تبين سقوط المتوفى أثناء ترجله بالقرب من البئر مما أدى إلى انزلاق قدمه.وتعيد هذه الواقعة للأذهان ما حدث مع الطفل ريان الذي قضى في بئر بالأراضي المغربية العام الماضي، لذا أطلق على هذا الشاب اسم "ريان المصري". (العربية)