هل يؤثر كسوف الشمس الكلي المنتظر على عدد أيام شهر رمضان؟

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ومن المنتظر أن تشهد الكرة الأرضية كسوفًا كليًا للشمس يوم الاثنين الموافق 8 نيسان 2024 في الوقت الذي يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445هـ. ذكر موقع "العربية" أنه في الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، تحديدًا يوم 8 نيسان عام 2024، سيكون العالم على موعد مع كسوف شمسي كامل، سيكون مرئيًا بشكل تام فوق سماء الولايات المتحدة الأميركية، وستظلم سماؤها لساعات.ومن المنتظر أن تشهد الكرة الأرضية كسوفًا كليًا للشمس يوم الاثنين الموافق 8 نيسان 2024 في الوقت الذي يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445هـ.

والكسوف الكامل للشمس لا يمكن مشاهدته في السعودية وبمعظم الدول العربية، ومن خلال هذه الظاهرة سيكون استحالة مشاهدة القمر يوم الاثنين ليلة الثلاثاء فيكون شهر رمضان 30 يومًا ومنه يكون 1/شوال الأربعاء.



وفي الثامن من نيسان، سيحجب القمر الشمس تماما عن ملايين الأشخاص في أميركا الشمالية، على طول مسار يبدأ من المكسيك إلى الولايات المتحدة ثم كندا، في كسوف كلي للشمس.

وعند كسوف الشمس الكلي، يمر القمر بين الشمس والأرض، ليغطي سطح الشمس بالكامل بطول مسار صغير من سطح كوكبنا، وهو ما يسمى "طريق الكسوف".



وتتحول السماء نهارا إلى ظلام شبيه بغسق المغيب أو غبش الفجر، مما يحيّر الحيوانات الليلية ويجعلها تستيقظ ظنا منها أن الليل قد حل.



وفي الأماكن الواقعة على طول مسار الكسوف الكلي، سيتمكن الناس من رؤية هالة الشمس، وهي الغلاف الجوي الخارجي للنجم، والتي عادة ما تكون غير مرئية بسبب سطوع الشمس.



وسيشاهد الأشخاص الذين يراقبون من خارج مسار الكسوف الكلي كسوفا جزئيا يحجب فيه القمر معظم وجه الشمس، لكن ليس كله.



يذكر أنه بعد هذا الكسوف، لن يحدث كسوف كلي للشمس يمكن مشاهدته من الولايات المتحدة، قبل عام 2044.