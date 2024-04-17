جنود إسرائيليّون: نُعاني من تبول لا إرادي

Advertisement

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن جنودا إسرائيليين كانوا في حفل "نوفا" في السابع من تشرين الأول الماضي، يعانون من مشاكل نفسية كبيرة، ولا يتلقون المساعدة.ونقلت عن جنود من لواء "غولاني" و"ماجلان" أنهم نجوا من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة ضد مستوطنات الغلاف في الأراضي المحتلة، ثم طلبت منهم السلطات القتال في غزة لاحقا، دون أن يتلقوا مساعدات مناسبة.وقال أحد الجنود إنه كان في حفل "نوفا"، واستطاع الهرب من مقاتلي المقاومة والعودة على قيد الحياة في رحلة استمرت ساعتين ونصف مليئة بالخوف والعجز، لكن الآثار الجانبية كانت كبيرة؛ كوابيس، واكتئاب، وفقدان شهية، وتبول ليلي لا إرادي. (عربي 21)