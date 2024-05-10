جديد جريمة قتل البلوغر "أم فهد"... مفاجأة كبيرة عن هويّة المتّهم بقتلها

Advertisement

بعد مرور نحو أسبوعين على مقتل البلوغر العراقية غفران مهدي سوادي، المعروفة باسم أم فهد في حيّ الزيتونة في العاصمة العراقية بغداد، وإلقاء القبض على مصفف الشعر الذي كان يهتم بإطلالتها كونه آخر من التقاها، ليلة الحادث في 27 نيسان الماضي، خرجت مناشدات من عائلته، فقد أكدت والدته أنه بريء وتساءلت "بعمرك سمعت عن قاتل يكتشف ويلقى القبض عليه في 5 دقائق؟".وأضافت أنّ "ابنها وفي لحظة مقتل أم فهد كان نشر "ستوري" على إنستغرام، تصوره وهو يصفف شعر البلوغر".كذلك أكدت أن شقيق أم فهد اعترف وشدد على أن الشاب الموقوف بريء.بدوره، روى شقيق مصفف الشعر أنه خرج من الصالون فور علمه بالحادث، ليلقى القبض عليه بسرعة لمجرد تشابه لباسه مع لباس القاتل. (العربية)