Advertisement

عربي-دولي

رئيس جمهورية القمر المتحدة: ندين الجرائم الإسرائيلية في غزة

Lebanon 24
16-05-2024 | 09:28
A-
A+
Doc-P-1200409-638514738121256357.jpg
Doc-P-1200409-638514738121256357.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدان رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي "الجرائم الإسرائيلية في غزة".
 
وأضاف في القمة العربية: "الحرب في القطاع خلفت آثار مدمرة على الإنسانة". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: نشدد على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن
lebanon 24
16/05/2024 19:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: ندين بشدة دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى تفعيل الاستيطان في غزة ومنع دخول المساعدات
lebanon 24
16/05/2024 19:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: المجاعة في قطاع غزة خطر وشيك
lebanon 24
16/05/2024 19:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: العملية الإنسانية في قطاع غزة عالقة ولا يمكن التخطيط لها منذ الهجوم الإسرائيلي على رفح
lebanon 24
16/05/2024 19:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24

جمهورية القمر

غزة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:19 | 2024-05-16
12:14 | 2024-05-16
12:07 | 2024-05-16
12:00 | 2024-05-16
11:52 | 2024-05-16
11:27 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24