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إقتصاد
ردًا على قرار أردوغان.. إسرائيل تعتزم إلغاء اتفاقية "التجارة الحرة" مع تركيا
Lebanon 24
16-05-2024
|
15:47
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قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الخميس، إن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وستفرض أيضا رسوما جمركية بنسبة 100 بالمئة على الواردات الأخرى من تركيا ردا على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان وقف الصادرات إلى إسرائيل.
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وأوضح سموتريتش، أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي ليوافق عليها.
ويرى المسؤول الإسرائيلي أن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من تركيا هي الرد المناسب على الرئيس التركي رجب دطيب أردوغان.
واعتبر سموتريتش أن "إعلان أردوغان وقف الاستيراد لإسرائيل إعلان مقاطعة اقتصادية وانتهاكا خطيرا لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا. لسنوات عديدة".
وفي وقت سابق، أعلنت تركيا رسميا قطع جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل، وشددت على أنه لن يتم التراجع عنه إلا بعد ضمان عدم انقطاع إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وذكرت وزارة التجارة التركية، في بيان، أن أنقرة كانت قد قيدت في السابق من تصدير 54 مجموعة من البضائع إلى إسرائيل، ولكن السلطات الإسرائيلية واصلت عدوانها في قطاع غزة. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
إقتصاد
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