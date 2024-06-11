Advertisement

عربي-دولي

اشتباكات عنيفة في بلدة كفرذان غربي جنين

Lebanon 24
11-06-2024 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1210568-638537266722356076.jpg
Doc-P-1210568-638537266722356076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن إندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد "كشف تسلل قوات خاصة إسرائيلية لبلدة كفرذان غرب جنين".

وأشارت قناة "فلسطين اليوم" أن "المقاومة فجرت عددا من العبوات الناسفة بقوات اسرائيلية متسللة في البلدة"، لافتة إلى أن القوات الاسرائيلية "حاصرت منزلا عند المدخل الرئيس للبلدة".
Advertisement

وأضافت القناة أن القوات الإسرائيلية "أطلقت عددا من طائرات "الدرون" المسيّرة في أجواء كفرذان"، مؤكدة إصابة فلسطيني جراء تواصل الاشتباكات المسلحة.

ولفتت "فلسطين اليوم" إلى أن "المقاومة استهدفت بالرصاص شاحنة النقل التي استخدمتها القوات الاسرائيلية الخاصة في عملية التسلل"، مشيرة إلى "دخول الطيران الاسرائيلي المروحي الحربي لأجواء البلدة". (روسيا اليوم)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:59 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:13 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2024-06-11
14:57 | 2024-06-11
14:50 | 2024-06-11
14:47 | 2024-06-11
14:30 | 2024-06-11
14:15 | 2024-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24