اشتباكات عنيفة في بلدة كفرذان غربي جنين

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن إندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد "كشف تسلل قوات خاصة إسرائيلية لبلدة كفرذان غرب جنين".وأشارت قناة "فلسطين اليوم" أن "المقاومة فجرت عددا من العبوات الناسفة بقوات اسرائيلية متسللة في البلدة"، لافتة إلى أن القوات الاسرائيلية "حاصرت منزلا عند المدخل الرئيس للبلدة".وأضافت القناة أن القوات الإسرائيلية "أطلقت عددا من طائرات "الدرون" المسيّرة في أجواء كفرذان"، مؤكدة إصابة فلسطيني جراء تواصل الاشتباكات المسلحة.ولفتت "فلسطين اليوم" إلى أن "المقاومة استهدفت بالرصاص شاحنة النقل التي استخدمتها القوات الاسرائيلية الخاصة في عملية التسلل"، مشيرة إلى "دخول الطيران الاسرائيلي المروحي الحربي لأجواء البلدة". (روسيا اليوم)