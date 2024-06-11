Advertisement

عربي-دولي

بولندا تدعو إلى البدء بسرعة في إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الناتو

Lebanon 24
11-06-2024 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1210589-638537296226726251.jpg
Doc-P-1210589-638537296226726251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إلى بدء الإجراءات الرسمية لقبول أوكرانيا في الناتو في أقرب وقت ممكن.

وقال دودا في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة "تسعة بوخارست"، التي تأتي تحضيرا لقمة الناتو: "إننا جميعا ندعم تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفي بولندا ندعم بقوة أيضا مسألة بدء عملية انضمام أوكرانيا إلى الناتو في أقرب وقت ممكن".

 وأوضح أنه يعني ببدء إجراءات الانضمام "إرسال دعوة رسمية لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي سيجعل من الممكن بدء عملية التصديق".

 وقال دودا: "بالطبع، يجب على جميع دول الناتو الموافقة على انضمام عضو جديد، لذلك تستغرق هذه العملية دائما وقتا طويلا".

 وأضاف أن من الواضح بالنسبة لوارسو أنه لا يمكن قبول أوكرانيا بشكل كامل في الناتو حتى ينتهي الصراع في أوكرانيا، "لكن هذه العملية، في رأينا، يجب أن تستمر، لأن هذا دليل من جانب حلف شمال الأطلسي لروسيا على أن تطلع الشعب الأوكراني إلى الانضمام إلى التحالف الأوروبي الأطلسي مسموع ومفهوم ويتحقق". (روسيا اليوم)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:59 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:13 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2024-06-11
14:57 | 2024-06-11
14:50 | 2024-06-11
14:47 | 2024-06-11
14:30 | 2024-06-11
14:15 | 2024-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24