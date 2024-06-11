بولندا تدعو إلى البدء بسرعة في إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الناتو

دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إلى بدء الإجراءات الرسمية لقبول أوكرانيا في الناتو في أقرب وقت ممكن.

وقال دودا في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة "تسعة بوخارست"، التي تأتي تحضيرا لقمة الناتو: "إننا جميعا ندعم تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفي بولندا ندعم بقوة أيضا مسألة بدء عملية انضمام أوكرانيا إلى الناتو في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أنه يعني ببدء إجراءات الانضمام "إرسال دعوة رسمية لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي سيجعل من الممكن بدء عملية التصديق".

وقال دودا: "بالطبع، يجب على جميع دول الناتو الموافقة على انضمام عضو جديد، لذلك تستغرق هذه العملية دائما وقتا طويلا".

وأضاف أن من الواضح بالنسبة لوارسو أنه لا يمكن قبول أوكرانيا بشكل كامل في الناتو حتى ينتهي الصراع في أوكرانيا، "لكن هذه العملية، في رأينا، يجب أن تستمر، لأن هذا دليل من جانب حلف شمال الأطلسي لروسيا على أن تطلع الشعب الأوكراني إلى الانضمام إلى التحالف الأوروبي الأطلسي مسموع ومفهوم ويتحقق". (روسيا اليوم)