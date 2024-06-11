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وزير الدفاع الإسرائيلي: نحتاج لتجنيد جميع فئات المجتمع

Lebanon 24
11-06-2024 | 13:25
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت، الثلاثاء، إن التجنيد في الجيش "يجب أن يشمل كل فئات المجتمع دون تمييز".

 جاء ذلك غداة تصويته ضد قانون مثير للجدل طرحته الحكومة الإسرائيلية أمام الكنيست (البرلمان)، ويمنح الحريديم (اليهود المتدينين) "استثناءات" تخص الخدمة العسكرية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

 وأضاف غالانت، أمام مجموعة من الجنود خلال زيارة لإحدى وحدات الجيش: "نحن بحاجة للجميع من أجل الدفاع عن أنفسنا في هذا البلد"، على حد قوله.

واعتبر أن هناك "المزيد من التحديات التي ستواجه إسرائيل في المستقبل، والتي ستجعل تجنيد الجميع في الجيش ضروريًا". (الاناضول)

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