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عربي-دولي

تكرهها روسيا... تعرفوا إلى كتيبة "آزوف" الأوكرانية

Lebanon 24
11-06-2024 | 14:30
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ وحدة "آزوف" الأوكرانية، أعلنت أن واشنطن قرّرت منحها مساعدات عسكرية، بعد حظر دام 10 سنوات بسبب مخاوف من صلاتها بالدوائر القومية المتطرفة.

واكتسبت هذه الوحدة في أوكرانيا تقديرا لمشاركتها في الدفاع عن مدينة ماريوبول في الأشهر الأولى من الهجوم الروسي، لكنها مكروهة من موسكو التي تتهم عناصرها بأنهم "نازيون" ارتكبوا جرائم حرب.
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وتشكلت "آزوف" عام 2014 كوحدة تطوعية تقاتل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، ودمجت في الحرس الوطني الأوكراني على شكل فوج ثم أصبحت وحدة.
واكتسب مقاتلوها سمعة أبطال بين الأوكرانيين بعد دفاعهم بحزم عن مصنع آزوفستال للصلب خلال حصار الجيش الروسي لمدينة ماريوبول عام 2022، رغم عدم تحقيقهم نجاحا في نهاية المطاف.
وفي عام 2016، اتهمت منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" أعضاء وحدة "آزوف" بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب.
مع ذلك، اعتبرت واشنطن أن وحدة "آزوف" الحالية مختلفة عن ميليشيا المتطوعين التي أنشئت قبل عشر سنوات، وسلطت الضوء على "دورها البطولي" في الدفاع عن ماريوبول. (سكاي نيوز)
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