سلوفينيا تعلن تخصيص 2.5 مليون يورو مساعدات لغزة

أعلنت الحكومة السلوفينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، أنها ستخصص مبلغ 2.5 مليون يورو كمساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء السلوفيني روبرتغولوب قوله: "قررت الحكومة السلوفينية تخصيص مليونين ونصف مليون يورو إضافية من خلال برامج الأمم المتحدة المختلفة لتقديم مساعدات إنسانية فورية للشعب الفلسطيني".

ويشارك غولوب في مؤتمر دولي رفيع المستوى في الأردن حول الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء السلوفينية، ستتبرع السلطات بمليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

كما سيتم تخصيص مليون يورو أخرى لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة و500 ألف يورو للمنظمات السلوفينية المشاركة في البرامج الإنسانية في منطقة الصراع في الشرق الأوسط.

(روسيا اليوم)