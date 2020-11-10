وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تنعي عريقات... وتكشف عن مضمون رسالة تلقتها منه!

نعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، الذي توفى في مستشفى هداسا الإسرائيلي في القدس، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعربت ليفني في تغريدة عبر "تويتر"، عن حزنها على خبر وفاة عريقات، وقالت "خالص تعازي للفلسطينيين ولأسرته، سنشتاق إليه"، مشيرة الى ان "عريقات "كرس حياته لشعبه، واعتاد أن يقول إن الوصول إلى سلام هو قدري".

ولفتت إلى أنه تحدث معها أثناء مرضه عبر رسالة نصيرة أرسلها لها قال فيها "لم أنته بعد مما ولدت لأجله".

I’m saddened by the death of @ErakatSaeb. Saeb dedicated his life to his people. Reaching Peace is my destiny he used to say.

Being sick, he texted me: “I’m not finished with what I was born to do”.

My deepest condolences to the Palestinians and his family. He will be missed. — ציפי לבני Tzipi Livni (@Tzipi_Livni) November 10, 2020