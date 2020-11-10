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وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تنعي عريقات... وتكشف عن مضمون رسالة تلقتها منه!

Lebanon 24
10-11-2020 | 16:12
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نعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، الذي توفى في مستشفى هداسا الإسرائيلي في القدس، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.  

وأعربت ليفني في تغريدة عبر "تويتر"، عن حزنها على خبر وفاة عريقات، وقالت "خالص تعازي للفلسطينيين ولأسرته، سنشتاق إليه"، مشيرة الى ان "عريقات "كرس حياته لشعبه، واعتاد أن يقول إن الوصول إلى سلام هو قدري". 

ولفتت إلى أنه تحدث معها أثناء مرضه عبر رسالة نصيرة أرسلها لها قال فيها "لم أنته بعد مما ولدت لأجله". 

 

نذكر انه لمع اسم عريقات في معظم محطات التفاوض التي جرت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، منذ مؤتمر مدريد للسلام في 1991، وشهد مختلف التقلبات على المفاوضات السياسية التي جرت بين الجانبين.

أما ليفني فكانت مسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة السابقة ، وعدت جولات مفاوضات عدة مع عريقات لمحاولة الوصول إلى اتفاق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: الحرة
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