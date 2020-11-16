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بوريس جونسون يخضع للحجر الصحي.. هل أصيب مرة ثانية بكورونا؟

Lebanon 24
16-11-2020 | 08:15
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أعلنت  وسائل إعلام بريطانية، مساء أمس الأحد، ان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون يخضع للعزل الذاتي بعدما خالط مصابا بفيروس كورونا المستجد.

 

وأكد مكتب رئيس الوزراء، أن السلطات الصحية طلبت منه عزل نفسه ذاتيا بعد مخالطة شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا.

Boris Johnson is now self-isolating.


The PM met with a small group of MPs in No10 on Thursday morning including Lee Anderson, the MP for Ashfield.

Mr Anderson subsequently developed symptoms for COVID-19 and has now tested positive. pic.twitter.com/ovpFRUV9pD

 

هل أصيب جونسون بكورونا؟

وقال متحدث باسم جونسون، "سيواصل العمل من داونينغ ستريت، بما في ذلك قيادة مواجهة الحكومة لجائحة فيروس كورونا"، وفقا لصحيفة "ذا صن".

 

وأضاف المتحدث، "رئيس الوزراء في حالة جيدة وليس لديه أي أعراض لكوفيد-19".

 

المصاب الذي خالط جونسون

وبحسب "ذا صن"، اجتمع جونسون مع مجموعة صغيرة من أعضاء البرلمان في دوانينغ ستريت، صباح الخميس الماضي، بما في ذلك لي أندرسون، النائب عن حزب المحافظين، والذي ظهرت عليه في وقت لاحق أعراض مرض كوفيد-19، وثبتت إيجابية عينته لفيروس كورونا".

 

وأظهرت صورة التقطت في هذا الحدث جونسون وأندرسون يطبقان قواعد التباعد الاجتماعي، وفقا للصحيفة.

 

وكان جونسون نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا في نيسان الماضي وقضى 3 ليالٍ في العناية المركزة.

 

وقال بعد خروجه من المستشفى قال جونسون، "كانت لحظة صعبة، لن أنكر ذلك.. كان لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو (موت ستالين)".

المصدر: سبوتنيك
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