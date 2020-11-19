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إليكم أول دولة أوروبية تتلقى عينات من اللقاح الروسي المضاد لكورونا!

Lebanon 24
19-11-2020 | 20:30
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قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إن بلاده تلقت العينات الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونشر سيارتو في صفحته على "فيسبوك" مقطع فيديو أعلن فيه وصول اللقاح عبر شركة الطيران الروسية "إيروفلوت".

وأشارت وكالة "بولمبرغ" إلى أن المجر أصبحت أول دولة أوروبية تتسلم اللقاح الروسي.

يذكر أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" بلغت 92% وفق نتائج التحاليل المؤقتة لبيانات المرحلة الثالثة، بعد أن أقرته وزارة الصحة الروسية، وباشرت به في تطعيم الشرائح الأكثر عرضة لكورونا، حيث كان أول لقاح ضد الفيروس يعلن عنه في العالم.

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