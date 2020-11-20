قوات تيغراي تشن هجوما صاروخيا على مدينة إثيوبية

شنت قوات منطقة تيغراي المتمردة هجوما صاروخيا على مدينة بحر دار في أمهرة الإثيوبية، حسبما أكدت حكومة الولاية صباح الجمعة.



وأوضحت مصادر حكومية في أمهرة أن الهجوم لم يتسبب في أضرار.

وقال مكتب الاتصالات الحكومي على صفحته على "فيسبوك"، إن "جبهة تحرير تيغراي غير الشرعية شنت هجوما صاروخيا حوالي الساعة 1:40 صباحا في بحر دار" من دون وقوع خسائر.