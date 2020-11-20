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مقاتلات روسية وصينية تشارك في مناورات "نسور النيل-1"

Lebanon 24
20-11-2020 | 20:00
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نفذت القوات الجوية المصرية والسودانية طلعات مشتركة لمهاجمة "أهداف معادية" مفترضة، ضمن فعاليات التدريب الجوي المشترك "نسور النيل-1".

وقال قائد القوات الجوية السودانية الفريق عصام الدين سعيد كوكو أن "القوات الجوية السودانية شاركت خلال التمرين بعدد رف طائرات هجوم أرضي "سوخوي 25"، رف طائرات مقاتلة تدريبية "أف تي أس 2000" الصينية وطائرة "انتونوف 32" الاستطلاع والتصوير الجوي بطائرة "مي17" للبحث والإنقاذ ورف طائرات "مي 24" فيما تشارك المصريين بعدد من الطائرات 8 طائرات "ميغ 29" الروسية وطائرة "كاسا" للإخلاء الطبي".

وقال كوكو، اليوم الخميس، في مقابلة صحفية مع صحيفة " القوات المسلحة" السودانية، إن" تمرين "نسور النيل-1" هو تدريبات مختلطة بين القوات الجوية السودانية ووصيفاتها المصرية ، ويهدف إلى تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأعمال القتالية للمقاتلات جو/ جو بفعاليات مختلفة في المستوى التعبوي وتبادل الخبرات لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية"، لافتا الى أن" تسمية التمرين المشترك بنسور النيل جاءت دلالة على الرابط الأزلي بين السودان ومصر وهو النيل الخالد".
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