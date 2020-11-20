بوتين يؤكد أمام قمة آسيا والمحيط الهادئ فعالية اللقاحين الروسيين ضد "كوفيد 19"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمام قمة آسيا والمحيط الهادئ، أن اللقاحين الروسيين يتمتعان بالأمان والفعالية، مشيرا إلى استعداد روسيا لمشاركة خبراتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد مع الشركاء والأصدقاء.

ونوه بوتين خلال القمة المنعقدة عبر الفيديو إلى أن روسيا سجلت لقاحين اثنين هما "سبوتنيك V" و"إيبيفاك كورونا"، وأن هناك لقاح ثالث قيد التجارب النهائية.وقال بوتين: "نعمل بنشاط وبالتعاون مع شركائنا الأجانب على دراسة إمكانيات التوريد وتوطين الإنتاج في هذا المجال. أريد أن أؤكد أن كلا اللقاحين يفي بمعيارين مهمين، هما آمنان وفعالان تماما. هناك مسألة واحدة فقط، كيفية تنظيم الإنتاج الواسع النطاق، روسيا تعمل على ذك".وتابع بوتين، قائلا: "الأولوية بالطبع لتوحيد الجهود في مكافحة فيروس كورونا المستجد... وروسيا لديها ما يمكنها تقديمه للشركاء والأصدقاء. لقد تراكمت لدينا خبرات علمية وعملية جيدة في هذا المجال".وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد 19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.في حين أعلن مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" في نوفوسيبيرسك، يوم الأربعاء الماضي، إنه يتم تطوير 3 نماذج من اللقاحات لمواجهة "كوفيد-19."