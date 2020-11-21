بايدن بصدد ترشيح هذه الشخصية لشغل منصب وزير للخارجية

ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بصدد ترشيح حليفه الدبلوماسي المخضرم توني بلينكين، لمنصب وزير الخارجية في إدارته.وقال مصدر في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لصحيفة "ذا هيل"، إن "بلينكين هو المرشح الأوفر حظًا لشغل منصب وزير الخارجية.وبحسب ما ورد سيتم الإعلان عن المرشح من قبل بايدن خلال الأسبوع المقبل.ويستعد الديمقراطي بايدن لتولي السلطة في 20 كانون الثاني في حين يرفض ترامب التسليم ويبحث عن سبيل لإبطال أو قلب نتائج الانتخابات في عدد من الولايات زاعما حدوث تزوير واسع النطاق.وفقا لتقديرات شبكات الإعلام الأميركية الرئيسية، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي لا يزال أمامها شوطا من الإجراءات حتى تعتمد رسميا.