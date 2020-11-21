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دمية غريبة على مكتب بوتين.. وبيسكوف يكشف السر!

Lebanon 24
21-11-2020 | 11:00
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الدمية الغريبة على طاولة الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والهادئ (آبيك)، هي هدية من منظمي الفعالية.

وأضاف ممثل الكرملين: "هذه هدية تذكارية من ماليزيا، أرسلها المنظمون بمناسبة القمة".

وظهر الرئيس بوتين، وخلفه علم الدولة، وعلى الطاولة التي أمامه كان هناك تمثال مجسم مصنوع من قماش أزرق وأصفر مزركش وبعين واحدة كبيرة.

يتم عقد قمة قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ سنويا، لكن القمة عقدت هذا العام في شكل مؤتمر فيديو بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، وشارك الرئيس الروسي فيها، من مقر إقامته في "نوفو أوغاريوفو" بمقاطعة موسكو.
المصدر: روسيا اليوم
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