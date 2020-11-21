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تصريح لافت.. سلالة كورونا جديدة تنتشر في مصر

Lebanon 24
21-11-2020 | 12:00
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قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، إن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا أمر متوقع نتيجة للطقس البارد.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا منتشرة الآن، مشيرا إلى أنه من 20% إلى 25% من الحالات المصابة تحتاج إلى دخول المستشفيات.

وشدد على ضرورة أن يكون الجميع حذرا في التعامل مع فيروس كورونا.

وأوضح أنه من الوارد أن يكون هناك مصاب بالفيروس لا تظهر عليه أي أعراض ويتسبب في عدوى الكثيرين، مشددا على أهمية ارتداء الكمامة فى كافة الأماكن العامة.

كما أشار إلى أن "هناك خلطا وتشابها بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا".
المصدر: وكالات
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