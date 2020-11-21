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ترامب: ترقبوا معلومات تزوير كبيرة

Lebanon 24
21-11-2020 | 18:00
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نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، وعد فيها أنصاره بأخبار "كبيرة" حول تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا.

 

ولا تزال إدارة الخدمات العامة بالولاية، والتي يديرها مسؤول عينه ترامب، لا تعترف بفوز بايدن وتمنع فريقه من دخول المقار الحكومية ومن استخدام التمويل المتاح عادة للإدارة القادمة.

ويقول منتقدو ترامب إن رفضه الإذعان للنتيجة ستترتب عليه آثار خطيرة على الأمن القومي وعلى مواجهة جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 250 ألفا بالولايات المتحدة.

 

ويستعد الديمقراطي بايدن لتولي مهام الرئاسة رسميا في 20 كانون الثاني، لكن الجمهوري ترامب يرفض التسليم بالأمر ويسعى لإبطال أو قلب النتائج من خلال الطعون وإعادة فرز الأصوات في عدد من الولايات زاعما دون دليل حدوث تزوير واسع النطاق.

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