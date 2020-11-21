ترامب: ترقبوا معلومات تزوير كبيرة

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، وعد فيها أنصاره بأخبار "كبيرة" حول تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا.

ولا تزال إدارة الخدمات العامة بالولاية، والتي يديرها مسؤول عينه ترامب، لا تعترف بفوز بايدن وتمنع فريقه من دخول المقار الحكومية ومن استخدام التمويل المتاح عادة للإدارة القادمة.

ويقول منتقدو ترامب إن رفضه الإذعان للنتيجة ستترتب عليه آثار خطيرة على الأمن القومي وعلى مواجهة جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 250 ألفا بالولايات المتحدة.

Big voter fraud information coming out concerning Georgia. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2020

ويستعد الديمقراطي بايدن لتولي مهام الرئاسة رسميا في 20 كانون الثاني، لكن الجمهوري ترامب يرفض التسليم بالأمر ويسعى لإبطال أو قلب النتائج من خلال الطعون وإعادة فرز الأصوات في عدد من الولايات زاعما دون دليل حدوث تزوير واسع النطاق.