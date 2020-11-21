نتنياهو يرحب برفع القيود عن الجاسوس الإسرائيلي بولارد في الولايات المتحدة

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفع القيود عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد المحكوم في الولايات المتحدة بالإقامة الجبرية خمس سنوات.

وأشار بيان صدر عن مكتب نتنياهو إلى أن "رئيس الوزراء التزم بالإفراج عن بولارد منذ سنوات عديدة، وعمل بلا هوادة على إعادته إلى إسرائيل".وأضاف: "شكر نتنياهو السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر الذي أجرى الاتصالات مع الإدارة الأمريكية بشكل يتحلى بالمسؤولية والحساسية".وتابع: "يتطلع رئيس الوزراء إلى وصول بولارد قريبا إلى بلاده، مبديا مساندته مع جميع المواطنين الإسرائيليين لزوجة بولارد إستير".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أنه "سيكون بوسع بولارد الهجرة إلى إسرائيل، بعد أن أصبحت القيود المفروضة عليه لاغية، الجمعة حسب البروتوكول في القانون الأمريكي، أي بعد مرور 5 سنوات على تاريخ إطلاق سراحه، والذي تم في 20 تشرين الثاني 2015".واعتقل بولارد في العام 1985، وأدين بالتجسس لصالح إسرائيل وحكم عليه بالسجن المؤبد.وأطلق سراحه في العام 2015، وسط شروط مقيدة لمدة 5 سنوات، بينها منعه من الخروج من مناطق معينة، ووضع قيد إلكتروني يرصد مكان تواجده، وحبس منزلي في ساعات الليل، ومراقبة دائمة لحواسيبه ومنع أي اتصال مع وسائل إعلام.