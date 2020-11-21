تظاهرات احتجاجا على مشروع قانون يجرم نشر صور الشرطيين في فرنسا

تظاهر الآلاف، السبت، في شوارع العاصمة الفرنسية، باريس، احتجاجا على قانون جديد مقترح يجرّم نشر صور لعناصر الشرطة أثناء تأدية عملهم.ونشرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية مقرها (فرنسا) مقاطع مصورة للاحتجاجات.وقالت إن المحتجين تجمعوا في "ساحة تروكاديرو" الواقعة في مركز العاصمة الفرنسية مرددين هتافات "الحرية!" ويحملون لافتات كتب عليها "لا للدولة البوليسية".مشروع القانون الأمني، الذي ناقشه نواب فرنسيون، الثلاثاء، سيجرم أي شخص - صحفيون ومدنيون على حد سواء - من مشاركة صور عناصر الشرطة بوجوه واضحة المعالم.علاوة على ذلك، فإن نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تقويض "السلامة الجسدية أو النفسية" للضابط المناوب يمكن أن يُعاقب عليه بالسجن لمدة عام أو غرامة تصل إلى 45 ألف يورو، حسب يورو نيوز.وأثار القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في تشرين الأول، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.