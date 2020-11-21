عربي-دولي

ميركل تناشد العشرين ضمان توزيع عادل للقاح كورونا

Lebanon 24
21-11-2020 | 23:30
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دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في قمة مجموعة العشرين اليوم، إلى تعاون دولي أوثق من أجل توزيع عادل وشامل للقاحات المضادة لكورونا.

وقالت: "من أجل احتواء الوباء، يجب أن يكون الحصول على التطعيم ممكنا ومقبول التكلفة لكل دولة، والأموال الموعودة حتى الآن ليست كافية بعد".

وأضافت: "أناشد الجميع دعم هذه المبادرة المهمة، التي تهدف إلى توزيع ملياري جرعة من لقاح كورونا بنهاية عام 2021".

وأشارت ميركل إلى أنه تم جمع خمسة مليارات دولار لهذه المبادرة، وتساهم ألمانيا بأكثر من نصف مليار يورو فيها.

كما دعت إلى تعزيز منظمة الصحة العالمية بشكل مستدام وقالت: "نحن بحاجة إلى تمويل مضمون وتعاون أفضل، ومزيد من الاستقلال".
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