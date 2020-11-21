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عربي-دولي
السعودية تصف بايدن لأول مرة بالرئيس المنتخب وتؤكد ثقتها في إدارته
Lebanon 24
21-11-2020
|
22:45
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إنه واثق من أن الإدارة الأمريكية القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن أي مناقشات معها ستقود إلى تعاون أقوى.
وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لوكالة "رويترز" في مقابلة افتراضية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين إنه "لا يرى أي مؤشر على تهديد إقليمي أثناء الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن تصنيف واشنطن جماعة الحوثي منظمة إرهابية سيكون "ملائما تماما".
كما أضاف وزير الخارجية السعودي أن الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل، لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة، حسب تعبيره.
في غضون ذلك، أعرب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، عن تطلع بلاده للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكدا أن "السعودية تتعامل مع جميع الإدارات الأمريكية بغض النظر عن ما إذا كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين".
وأضاف الجبير، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن "الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لديه خبرة سياسية كبيرة، حيث كان في مجلس الشيوخ طوال 35 عاما ثم نائبا للرئيس السابق"، متوقعا عدم حدوث تغير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية.
وأكد وزير الدولة السعودي، أن "ما يقوله المرشحون أثناء حملاتهم الانتخابية لا ينعكس على ما يفعلونه حين يصبحون في المنصب"، مشيرا إلى أن "السعودية تتعامل مع الرؤساء بمجرد وصولهم للمنصب وليس قبله".
كما أضاف الجبير، أن "بين السعودية والولايات المتحدة مصالح ضخمة في ملفات كثيرة بالمنطقة والعالم، خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي واستقرار سوق النفط وأمن الطاقة ومحاربة التطرف والإرهاب"، مضيفا أن "السعودية هي المفتاح فيما يتعلق بالعالم الإسلامي".
وتعهد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بادين، أن يكون رئيسا يوحد الجميع ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع، وذلك بعد إعلان في فوزه في السباق إلى البيت الأبيض. وقال، في خطاب النصر، "أتعهد بأن أكون رئيسا يسعى لوحدة الولايات المتحدة وليس انقسامها، وليس لدي ولايات زرقاء أو حمراء. أنا أتعهد بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين على مختلف طوائفهم وألوانهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم".
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