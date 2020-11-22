عربي-دولي

استُعمل لمعالجة ترامب.. موافقة طارئة لاستخدام أول علاج لـ"كورونا"!

Lebanon 24
22-11-2020 | 06:54
A-
A+
Doc-P-768262-637416249024263656.png
Doc-P-768262-637416249024263656.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أمس السبت، موافقة طارئة لاستخدام علاج فيروس "كورونا" المستجدّ (كوفيد-19) الذي طوّرته شركة التكنولوجيا الحيوية "ريجينيرون".

وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فقد كان العقار الذي تمت الموافقة عليه قد استخدم في علاج الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عندما أصيب بـ"كوفيد-19".

ونقلت "فرانس برس" عن المسؤول في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ستيفن هان، قوله إنّ "السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادة الأحادية النسيلة قد يتيح للمرضى تجنب دخول المستشفى ويخفف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "ريجينيرون"، ليونارد شلايفر، إنّ هذا يشكّل "خطوة مهمة في مكافحة "كوفيد-19"، إذ سيتمكّن المرضى المعرّضون لمخاطر عالية في الولايات المتحدة، من الحصول على علاج واعد في وقت مبكر من مسار العدوى".
 
ومُنح الضوء الأخضر لعلاج "ريجينيرون"، المسمّى "ريجن-كوف-2"، وهو مزيج من 2 من الأجسام المضادة، بعدما ثبت أنه يقلل من حالات "كوفيد-19" التي تستلزم دخول المستشفى أو غرف الطوارئ.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:15 | 2020-11-22
23:59 | 2020-11-21
23:45 | 2020-11-21
23:30 | 2020-11-21
23:30 | 2020-11-21
23:15 | 2020-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website