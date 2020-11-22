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عربي-دولي
استُعمل لمعالجة ترامب.. موافقة طارئة لاستخدام أول علاج لـ"كورونا"!
Lebanon 24
22-11-2020
|
06:54
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منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أمس السبت، موافقة طارئة لاستخدام علاج فيروس "كورونا" المستجدّ (كوفيد-19) الذي طوّرته شركة التكنولوجيا الحيوية "ريجينيرون".
وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فقد كان العقار الذي تمت الموافقة عليه قد استخدم في علاج الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عندما أصيب بـ"كوفيد-19".
ونقلت "فرانس برس" عن المسؤول في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ستيفن هان، قوله إنّ "السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادة الأحادية النسيلة قد يتيح للمرضى تجنب دخول المستشفى ويخفف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "ريجينيرون"، ليونارد شلايفر، إنّ هذا يشكّل "خطوة مهمة في مكافحة "كوفيد-19"، إذ سيتمكّن المرضى المعرّضون لمخاطر عالية في الولايات المتحدة، من الحصول على علاج واعد في وقت مبكر من مسار العدوى".
ومُنح الضوء الأخضر لعلاج "ريجينيرون"، المسمّى "ريجن-كوف-2"، وهو مزيج من 2 من الأجسام المضادة، بعدما ثبت أنه يقلل من حالات "كوفيد-19" التي تستلزم دخول المستشفى أو غرف الطوارئ.
المصدر:
سكاي نيوز
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