22
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إثيوبيا تهدد باستخدام الدبابات والمدفعية للاستيلاء على عاصمة إقليم تيغراي!
Lebanon 24
22-11-2020
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
هدّد الجيش الإثيوبي، اليوم الأحد، بأنّه قد يستخدم الدبابات والمدفعية للاستيلاء على عاصمة إقليم تيغراي المتمرّد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام رسمية إثيوبية، أنّ الجيش الإثيوبي سيستخدم الدبابات لحصار ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي المتمرّد.
وحذر الجيش الإثيوبي، الذي يقاتل المتمردين في الإقليم الشمالي، المدنيين من أنّه قد يستخدم أيضاً المدفعية لقصف المدينة، وفقاً لوسائل الإعلام ذاتها.
وقال المتحدث العسكري الكولونيل ديجين تسيجايي، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية الرسمية: "المراحل القادمة هي الجزء الحاسم من العملية وتتمثل في حصار ميكيلي باستخدام الدبابات، وإنهاء المعركة في المناطقة الجبلية والتقدم نحو الحقول".
وكانت أديس أبابا رفضت الوساطة الأفريقية لحل الأزمة في تيغراي، فيما أعلن الجيش الإثيوبي أنه تقدم باتجاه عاصمة الإقليم، وسيطر على بلدات عدة.
على الأرض، تقول القوات الإثيوبية، إنها تتقدم على طريق عاصمة إقليم تيغراي، بعد سيطرتها على بلدة أديجرات، التي تبعد عن ميكيلي نحو 116 كيلومترا فقط.
على الجانب الآخر، تقول القوات المحلية في الإقليم، إنها تتقدم وتحرز تقدما على الجبهتين الجنوبية والشمالية.
في الأثناء، تتضارب أنباء حول وجود وساطة أفريقية على خط الأزمة بين السلطات الإثيوبية، وتلك الموجودة في إقليم تيغراي.
وقال الاتحاد الأفريقي، إنه اختار رؤساء موزمبيق وليبيريا وجنوب أفريقيا السابقين، للتوسط في محادثات لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من أسبوعين في الإقليم الإثيوبي.
لكن أديس أبابا جددت رفضها لجهود الوساطة الإفريقية، مؤكدة على موقفها السابق، بعدم الدخول في أي محادثات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تعتبرها الحكومة الفدرالية إدارة منشقة، وهو ما أكده أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، الذي قال إنّ السلطات الإثيوبية لم تقبل بأي شكل من أشكال الوساطة الخارجية.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
دولار السوق السوداء في ارتفاع جديد.. إليكم تسعيرته الحالية
Lebanon 24
دولار السوق السوداء في ارتفاع جديد.. إليكم تسعيرته الحالية
09:11 | 2020-11-22
22/11/2020 09:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
11:46 | 2020-11-22
22/11/2020 11:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فهمي يكشف.. هل يقفل المطار الأسبوع المقبل؟
Lebanon 24
فهمي يكشف.. هل يقفل المطار الأسبوع المقبل؟
19:11 | 2020-11-21
21/11/2020 07:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت الطلاق فهدّد بنشر "أفلامها الإباحيّة"
Lebanon 24
طلبت الطلاق فهدّد بنشر "أفلامها الإباحيّة"
08:00 | 2020-11-22
22/11/2020 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استراحة جويّة حتى يوم الثلاثاء.. استعدوا لمنخفض عالي الفعالية سيضرب لبنان
Lebanon 24
استراحة جويّة حتى يوم الثلاثاء.. استعدوا لمنخفض عالي الفعالية سيضرب لبنان
09:19 | 2020-11-22
22/11/2020 09:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:00 | 2020-11-22
"حرب استنزاف".. تقرير سري للأمم المتحدة يكشف ما يجري في إقليم تيغراي
16:30 | 2020-11-22
مناهضة للحجاب الإجباري.. ناشطة إيرانية محكوم عليها بالسجن 12 عاماً تواجه الترحيل من تركيا
16:00 | 2020-11-22
جدل حول من يتلقى لقاح "كورونا" أولاً.. السياسيون أم الأطباء أم كبار السن؟!
15:44 | 2020-11-22
تحذير من "الصحة العالمية".. موجة ثالثة لكورونا في هذه الدول
15:30 | 2020-11-22
"الجنود هربوا دون طلقة واحدة".. هل استخدمت الصين سلاحاً سرياً ضد الجيش الهندي؟
15:00 | 2020-11-22
بعبوة ناسفة وإطلاق نار.. نجاة ناشط عراقي من محاولة اغتيال
فيديو
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
11:46 | 2020-11-22
22/11/2020 17:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"شتبي منّي".. حلا الترك تطلق جديدها باللهجة العراقية! (فيديو)
Lebanon 24
"شتبي منّي".. حلا الترك تطلق جديدها باللهجة العراقية! (فيديو)
06:00 | 2020-11-22
22/11/2020 17:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّفوا إلى أحدث هواتف "5G" المنافسة من "Realme" (فيديو)
Lebanon 24
تعرّفوا إلى أحدث هواتف "5G" المنافسة من "Realme" (فيديو)
06:00 | 2020-11-22
22/11/2020 17:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact