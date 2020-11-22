عربي-دولي

طهران: لا نؤكّد مقتل إيرانيين في الغارة الإسرائيلية على سوريا

Lebanon 24
22-11-2020 | 11:00
A-
A+
Doc-P-768308-637416384441873559.jpg
Doc-P-768308-637416384441873559.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت طهران، اليوم الأحد، صحة التقارير التي تحدثت عن مقتل إيرانيين من "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني" خلال الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "لا نؤكّد مقتل مقاتلين من "فيلق القدس" في الغارة الإسرائيلية على سوريا، وإسرائيل تدرك أن زمن اضرب واضرب قد ولى، لذا فهي تتحرك بحذر، ولا علاج لطبيعتها العدوانية سوى عن طريق المقاومة في كافة الجبهات".
 
وأشار خطيب زادة إلى أنّ حضور إيران في سوريا استشاري، محذراً من أن "من يريد الإخلال به سيتلقى رداً حازماً".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم سوريون وإيرانيون، في الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء على ما وصفه بأنه "مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني، والجيش النظامي في سوريا"، وأكدت دمشق مقتل 3 من عسكرييها فيها.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2020-11-22
13:30 | 2020-11-22
13:00 | 2020-11-22
12:39 | 2020-11-22
12:00 | 2020-11-22
11:30 | 2020-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website