مصر تتأهب أمنياً لجولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب

استكملت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الأحد، استعداداتها لتأمين انتخابات جولة الإعادة في البرلمان بمحافظات المرحلة الأولى غدا الاثنين.

واعتمدت وزارة الداخلية المصرية، خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين وتشمل حماية المنشآت الهامة والحيوية، وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة، للحفاظ على الأمن والنظام.

ولليوم الثاني على التوالي، انطلقت جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، للمصريين بالخارج، حيث تستقبل المقار الدبلوماسية في الخارج بطاقات الاقتراع الواردة عبر البريد، على أن تجرى الانتخابات بالداخل يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى، أيام 21 و22 و23 تشرين الثاني للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 تشرين الثاني للمقيمين بالداخل، فيما تجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 كانون الأول للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 كانون الأول للمقيمين بالداخل.