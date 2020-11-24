الكشف عن نسبة فعالية اللقاح الروسي ضدّ "كورونا"!

أعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك–V" المضاد لفيروس "كورونا"، على موقع "تويتر"، عن النتائج الموقّتة للدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوماً من إعطاء الجرعة الأولى منه.



وقد أسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وأشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك–V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنّها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.